Собаки-долгожители помогут людям победить старение

Одним из самых интригующих направлений их исследований будет анализ ДНК исключительно долгоживущих собак, "супердолгожителей" собачьего мира.
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Собаки заинтересовали ученых, потому что они испытывают те же симптомы упадка, включая артрит, деменцию, диабет и многое другое, что и люди, пишет Phys.
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Долго считалось, что собачьи годы примерно равны человеческим годам, умноженным на семь, но все гораздо сложнее, говорят теперь исследователи.
Хотя у людей есть четкие показатели здорового старения, мало что известно о "нормальном старении" четвероногих друзей.
При этом крупные собаки, как правило, стареют быстрее всего – возможно, в 10 раз быстрее, чем люди, в то время как маленькие породы могут дожить и до 20 лет, где год будет считаться за пять.
Проект Dog Aging Project планирует изучить десятки тысяч собак всех размеров, пород и происхождения.
Это заложит основу для дальнейших исследований геномов собак и людей, которые помогут улучшить их здоровье и продлить жизнь, надеются ученые.
Ранее мы писали:
- Ученые отправили в космос мышечные клетки человека в надежде победить старение.
- Исследователи объяснили, почему астронавты в космосе стареют быстрее. В условиях микрогравитации жизненные процессы проходят по-другому.
- Другие ученые проверили на мышах экспериментальную вакцину против старения, продлив жизнь грызунам.