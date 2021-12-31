Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Техно

Скорость 5G значительно упала за год: в каких городах мира лучший интернет

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 декабря, 11:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С момента коммерциализации сети 5G эта коммуникационная сеть быстро распространилась, но ее скорость упала за последний год
Скорость загрузки 5G резко упала за год
Скорость загрузки 5G резко упала за год / Фото: Getty Images

Согласно отчету Ookla о Speedtest за третий квартал 2021 года, средняя скорость загрузки из глобальной сети 5G составляла 166,13 Мбит/с.

Читайте также: Браслеты, якобы защищающие от 5G, оказались радиоактивными

Реклама

Это на 13% меньше по сравнению с 206,22 Мбит/с за тот же период прошлого года, пишет gizchina.

Скорость загрузки в сеть также сильно уменьшилась – до 21,08 Мбит/с, что на 39% меньше по сравнению с 29,52 Мбит/с за тот же период 2020 года.

Скорость загрузки должна постепенно выровняться, фото Getty Images

Причина может быть в том, что динамическая регулировка радиоволн вызывает помехи. По оценкам, после 2022 года скорость 5G постепенно вернется – после корректировки спектра.

Реклама

Читайте также: Apple планирует выпускать собственные 5G-модемы с 2023 года

В топ-10 городов с самой высокой скоростью интернета входят:

  • Сеул, Южная Корея;
  • Осло, Норвегия;
  • Стокгольм, Швеция;
  • Абу-Даби, ОАЭ;
  • Эр-Рияд, Саудовская Аравия;
  • Доха, Катар;
  • Кувейт-сити;
  • София, Болгария;
  • Маскат, Оман;
  • Тайбэй, Китай.

Что касается уровня проникновения сетей 5G, то у США самый высокий показатель – 49,2%. На втором месте – Нидерланды с 45,1%, на третьем – Южная Корея с 43,8%.

Реклама

Читайте также: Nokia удивит бюджетным смартфоном с поддержкой 5G — уже известна цена модели

20% интернет-населения по-прежнему используют сети 2G/3G. Во многих регионах и городах пока нет сети 5G. Индия занимает первое место в этом списке.

Напомним, ранее мы писали о том, что план запуска 5G в Украине сорвался – связи нового поколения придется подождать.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48297.89

Binance Coin (BNB)

524.97

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

151.65

Theta (THETA)

4.88

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять