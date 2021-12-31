Скорость 5G значительно упала за год: в каких городах мира лучший интернет

С момента коммерциализации сети 5G эта коммуникационная сеть быстро распространилась, но ее скорость упала за последний год

Скорость загрузки 5G резко упала за год / Фото: Getty Images

Согласно отчету Ookla о Speedtest за третий квартал 2021 года, средняя скорость загрузки из глобальной сети 5G составляла 166,13 Мбит/с.

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Это на 13% меньше по сравнению с 206,22 Мбит/с за тот же период прошлого года, пишет gizchina.

Скорость загрузки в сеть также сильно уменьшилась – до 21,08 Мбит/с, что на 39% меньше по сравнению с 29,52 Мбит/с за тот же период 2020 года.

Скорость загрузки должна постепенно выровняться, фото Getty Images

Причина может быть в том, что динамическая регулировка радиоволн вызывает помехи. По оценкам, после 2022 года скорость 5G постепенно вернется – после корректировки спектра.

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В топ-10 городов с самой высокой скоростью интернета входят:

Сеул, Южная Корея;

Осло, Норвегия;

Стокгольм, Швеция;

Абу-Даби, ОАЭ;

Эр-Рияд, Саудовская Аравия;

Доха, Катар;

Кувейт-сити;

София, Болгария;

Маскат, Оман;

Тайбэй, Китай.

Что касается уровня проникновения сетей 5G, то у США самый высокий показатель – 49,2%. На втором месте – Нидерланды с 45,1%, на третьем – Южная Корея с 43,8%.

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20% интернет-населения по-прежнему используют сети 2G/3G. Во многих регионах и городах пока нет сети 5G. Индия занимает первое место в этом списке.

Напомним, ранее мы писали о том, что план запуска 5G в Украине сорвался – связи нового поколения придется подождать.