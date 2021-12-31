Швидкість 5G значно впала за рік: у яких містах світу найкращий інтернет

Згідно зі звітом Ookla про Speedtest за третій квартал 2021 року, середня швидкість завантаження із глобальної мережі 5G становила 166,13 Мбіт/с.
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Це на 13% менше порівняно з 206,22 Мбіт/с за той же період минулого року, пише gizchina.
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Швидкість завантаження в мережу також сильно зменшилася до 21,08 Мбіт/с, що на 39% менше порівняно з 29,52 Мбіт/с за той самий період 2020 року.
Причина може бути в тому, що динамічне регулювання радіохвиль викликає перешкоди. За оцінками, після 2022 року швидкість 5G поступово повернеться – після коригування спектра.
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У топ-10 міст з найвищою швидкістю інтернету входять:
- Сеул, Південна Корея;
- Осло, Норвегія;
- Стокгольм, Швеція;
- Абу-Дабі, ОАЕ;
- Ер-Ріяд, Саудівська Аравія;
- Доха, Катар;
- Кувейт-сіті;
- Софія, Болгарія;
- Маскат, Оман;
- Тайбей, Китай.
Що стосується рівня проникнення мереж 5G, то у США найвищий показник – 49,2%. На другому місці – Нідерланди з 45,1%, на третьому – Південна Корея із 43,8%.
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20% інтернет-користувачів, як і раніше, використовують мережі 2G/3G. У багатьох регіонах та містах поки що немає мережі 5G. Індія займає перше місце у цьому списку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що план запуску 5G в Україні зірвався – зв'язку нового покоління доведеться зачекати.