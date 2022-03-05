Samsung блокирует все поставки в Россию

Компания Samsung ввела собственные санкции в отношении России за вторжение в Украину. Экспорт в Россию всей продукции Samsung, от чипов до смартфонов и бытовой электроники, приостановлен

Samsung поддержала Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Samsung присоединилась к ряду международных компаний, которые свернули свою работу в России за последние несколько дней.

"Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет – обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", – говорится в заявлении компании, которое опубликовал bloomberg.

Компания жертвует 6 миллионов долларов, в том числе 1 млн долларов на бытовую электронику и гуманитарную помощь.

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Отметим, что на территории России, в Калужской области, находится один из самых больших заводов Samsung, выпускающий 4 миллиона единиц техники в год. Пока неизвестно, прекратит ли он свою деятельность, но закрытие точно ударит по экономике страны.