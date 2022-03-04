Удар по кибербезопасности: Россию покинула еще одна международная компания

На билбордах написано "Россия - иди на х*й. Кропивничани" / Коллаж "Сегодня"

С началом российского вторжения в Украину множество международных компаний покинули рынок России.

Способствует этому и работа наших дипломатов – Netscout объявил о прекращении работы в РФ после призыва Минцифры.

"Все мы в Netscout внимательно следим за трагическими событиями, разворачивающимися в Европе после российского вторжения в Украину.

В соответствии с санкциями США и Великобритании Netscout прекратил все продажи, поддержку и обслуживание российских компаний", – говорится в официальном заявлении компании в Twitter.