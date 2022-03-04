Microsoft уходит из России: оккупанты собираются переходить на пиратское ПО

Изоляция России от цивилизованного мира продолжается. Сегодня Microsoft заявила, что приостанавливает продажи своих продуктов и предоставление услуг в РФ

Фото: REUTERS/Mike Segar

После вторжения России в Украину множество международных компаний свернуло свою работу в России, а теперь к этому списку присоединилась и Microsoft.

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"Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены изображениями и новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России", – говорится в официальном заявлении компании.

В Microsoft отметили что с начала войны они помогали Украине в кибервойне, принимали меры для защиты государственных и гражданских организаций.

Пока неизвестно, чем обернется для России уход Microsoft – будет это полная блокировка всего софта или только прекращение продаж новых и обновлений текущих версий.

Ранее в России обсуждали тогда еще возможную ситуацию с уходом из страны техногиганта и всерьез заявляли, что перейдут на пиратское ПО. Также они рассматривали альтернативу в виде Linux.

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Ранее Роскомнадзор пожаловался на Google – вместо рекламы показывает фото убитых российских солдат. В организации пригрозили штрафами и блокировкой.

Также Роскомнадзор пригрозил блокировкой Wikipedia за статью "Вторжение России на Украину".