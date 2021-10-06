Google представит свои флагманы 19 октября

Компания Google официально объявила дату презентации своих новых смартфонов – Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Гуглофоны покажут общественности 19 октября

Google Pixel 6 представят 19 октября / Фото: google.com

Смартфоны от Gooogle выйдут с уже предустановленным Android 12, представление которой состоялось на днях. Презентация Pixel 6 Pro состоится 19 октября, начало – в 20:00 по киевскому времени.

Чего ждать от Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Экран: ожидается, что Pixel 6 Pro получит дисплей AMOLED диагональю 6,71 дюйма, разрешением QHD+ с кадровой частотой 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Pixel 6 будет иметь экран с диагональю 6,4 дюйма.

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Железо: смартфоны будут оснащаться фирменным процессором Tensor с двумя ядрами Arm Cortex-X1 частотой 2,8 ГГц, двумя Arm Cortex-A78 частотой 2,25 ГГц и четырьмя Arm Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. ОЗУ составит 12 Гб.

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Батарея: емкость составит 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт

Камера: получит три датчика. Основной на 59 мегапикселей, 12-мегапиксельный сенсор, соединенный со сверхширокоугольным объективом и 48-мегапиксельный телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом.

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Цена: ожидается, что за Pixel со 128 Гб встроенной памяти будут просить 649 евро, за "прошку" с 512 Гб – 900-1100 евро.