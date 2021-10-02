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Samsung начал отключать рекламу во встроенных приложениях

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
2 октября, 12:04
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Samsung начал отключать рекламу, встроенную в прошивку собственных смартфонов. Пока нововведение работает только в Южной Корее и США, но список стран может быстро расшириться
Samsung отключает рекламу в базовых приложениях
Samsung отключает рекламу в базовых приложениях

Надоедливая реклама появлялась в таких приложениях как Samsung Pay, Weather и Health. Но с 1 октября она была отключена.

Изначально говорилось о подобном нововведении исключительно на территории Южной Кореи, но пользователи заметили, что реклама исчезла и в США, пишет 9to5Google.

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В то же время Samsung пока оставил рекламные "предложения" на главной странице приложения Samsung Pay.

Ранее в Сети появились фото нового флагмана Samsung. Он будет представлен в 2022 году. Инсайдеры из OnLeaks опубликовали рендеры предстоящего флагмана Samsung. Модель S22+ будет представлена только в начале 2022 года.

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А перед этим Samsung представил новый бюджетный смартфон: у него четыре камеры и батарея на 5000 мАч. Вскоре новинка должна поступить в продажу, но рекомендованные цены пока не известны.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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