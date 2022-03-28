Россияне обрушили оценки Google Pay и Apple Pay за уход из РФ

Беспощадный российский бунт в действии: вместо митинга против действий правительства, гневные комментарии в Сети

Россияне обозлились на Google Pay и Apple Pay / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пользователи остались недовольны уходом из страны популярных сервисов для без контактных платежей Google Pay и Apple Pay.

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В ответ на такое "самоуправство" россияне завалили страницы приложений в профильных маркетах негативными отзывами.

Кстати, судя по ответы от Google, некоторые из комментариев были написаны ранее, возможно, с другими оценками, а сейчас ее просто изменили на одну звезду.

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Такая же ситуация наблюдается и на странице Apple Pay. Россияне в гневе пишут, что "яблочные" навсегда подорвали свою репутацию…

К слову, после введения санкций техника Apple подорожала в России на 142 процента! За макбук теперь просят сумасшедшие деньги – можно купить автомобиль.