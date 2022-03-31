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Microsoft остался в России, другие гиганты ушли под давлением работников

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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31 марта, 19:03
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После начала войны в Украине технологические гиганты объявили о санкциях против России и свернули свой бизнес в стране, но оказалось, что у некоторых из них слова разошлись делом
Украина добивается полного ухода технологических гигантов из России
Украина добивается полного ухода технологических гигантов из России / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель корпорации Microsoft Брэд Смит сообщил Владимиру Зеленскому, что несмотря на призывы из Киева разорвать все связи с Россией, американский софтверный гигант продолжит вести бизнес в стране с клиентами, на которые не распространяются санкции, включая школы и больницы.

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"Лишение этих учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей", – сказал Смит.

Однако он добавил, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о том, следует ли прекратить любое текущее обслуживание и поддержку в России, пишет Reuters.

Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: REUTERS/Mike Segar

Решение некоторых крупных западных производителей бизнес-технологий, таких как Microsoft, SAP и IBM, сохранить операции или персонал в России вызвало гнев некоторых их сотрудников в разных странах.

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Группы сотрудников призвали руководство полностью уйти из России после вторжения в Украину, не ограничиваться прекращением новых продаж и удалением клиентов, находящихся под санкциями, чтобы усилить экономическое давление на Москву, а также приостановить все сделки в России, включая программное обеспечение.

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Под давлением сотрудников IBM заявила, что прекратила работу с российскими компаниями в любой точке мира, хотя и не уволила или не приостановила поддержку иностранных компаний в России.

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SAP заявила, что соблюдает и даже выходит за рамки действий правительства и приветствует новые санкции, хотя тоже ранее сообщала, что поддерживает основные российские услуги, включая больницы, гражданскую инфраструктуру и цепочки поставок продуктов питания.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что Россия уже ощущает влияние ухода некоторых технологических компаний, таких как разработчики инструментов цифровых платежей и веб-разработки. Но он настаивает на полном выходе.

"Мы будем продолжать попытки, пока эти компании не примут решение покинуть Россию", – сказал он.

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