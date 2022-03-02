Провал армии России начался с неудачной кабератаки

Центр разведки угроз Microsoft за несколько часов до начала вторжения России в Украину обнаружил масштабную кибератаку, направленную на цифровую инфраструктуру страны

Россия провела кибератаку перед вторжением в Украину

Группа безопасности Microsoft выявила использование нового вредоносного пакета, получившего название FoxBlade, и предоставила Украине технические рекомендации по шагам, которые необходимо предпринять, чтобы не стать его жертвой.

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В течение трех часов новое вредоносное ПО было обнаружено и добавлено в Microsoft Defender, чтобы помочь защититься от этой угрозы.

По данным Microsoft, эта кибератака была самой масштабной в Украине со времен атаки NotPetya в 2017 году, пишет techradar.com.

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В организации утверждают, что атаки были нацелены на гражданские цифровые объекты, включая финансовый сектор, сельскохозяйственный сектор, службы экстренного реагирования, что является нарушением Женевской конвенции.

Помимо кибератак, также были предприняты попытки украсть широкий спектр данных, включая медицинские данные, данные о страховке и транспорте, а также личные данные граждан Украины.