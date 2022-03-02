Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Провал армии России начался с неудачной кабератаки

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Центр разведки угроз Microsoft за несколько часов до начала вторжения России в Украину обнаружил масштабную кибератаку, направленную на цифровую инфраструктуру страны
Россия провела кибератаку перед вторжением в Украину
Россия провела кибератаку перед вторжением в Украину

Группа безопасности Microsoft выявила использование нового вредоносного пакета, получившего название FoxBlade, и предоставила Украине технические рекомендации по шагам, которые необходимо предпринять, чтобы не стать его жертвой.

Читайте также: Anonymous с Украиной! Взломаны более 300 сайтов России

Реклама

В течение трех часов новое вредоносное ПО было обнаружено и добавлено в Microsoft Defender, чтобы помочь защититься от этой угрозы.

По данным Microsoft, эта кибератака была самой масштабной в Украине со времен атаки NotPetya в 2017 году, пишет techradar.com.

Читайте также: "Путин х*йло! Смерть врагам!": под Санкт-Петербургом взломали табло электрозаправки

Реклама

В организации утверждают, что атаки были нацелены на гражданские цифровые объекты, включая финансовый сектор, сельскохозяйственный сектор, службы экстренного реагирования, что является нарушением Женевской конвенции.

Помимо кибератак, также были предприняты попытки украсть широкий спектр данных, включая медицинские данные, данные о страховке и транспорте, а также личные данные граждан Украины.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Провал армии России начался с неудачной кабератаки Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Провал армии России начался с неудачной кабератаки Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
"Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 6 дней он сбил 20 самолетов врага...
Слава Україні!
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43979.59

Binance Coin (BNB)

410.28

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

112.15

Theta (THETA)

3.19

Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять