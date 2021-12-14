Ракетные инженеры и нейрохирурги оказались не сильно умнее других

Представители карьер в областях нейрохирургии и ракетостроения – не настолько умнее среднего человека, как принято было считать

Хирургов и инженеров проверили на интеллект / Фото: Getty Images

Исследователи попросили 329 аэрокосмических инженеров и 72 нейрохирурга выполнить серию задач, чтобы проверить их способности.

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Результаты, опубликованные в British Medical Journal, демонстрируют, что отличия между ними и другими британцами – незначительны, пишет BBC.

Специалисты обеих профессий проходили "Великий британский тест на интеллект", разработанный в Имперском колледже Лондона.

Результаты сравнили между собой, а также с ранее собранными данными 18 тысяч британцев.

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Оказалось, нейрохирурги получили значительно более высокие баллы, чем ракетчики, за решение семантических проблем – например, в объяснении редких слов.

Гениальных способностей не показала ни одна группа / Фото: Getty Images

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Аэрокосмические инженеры оказались лучше нейрохирургов во внимательности и упражнениях, к примеру, с вращением изображений объектов.

Однако по сравнению с широкой общественностью ученые-ракетчики не показали существенных отличий ни в одной из областей.

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Нейрохирурги выделились в двух областях: их скорость решения проблем была выше, но запоминание – медленнее.

"Возможно, и нейрохирургов, и аэрокосмических инженеров не следует возводить на пьедестал", – считают ученые.

Они прогнозируют, что в обеих сферах ожидается нехватка кадров в ближайшие годы. Напомним, ранее исследователи объяснили, что 10 минут бега улучшают работу мозга.