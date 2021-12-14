Для улучшения работы мозга достаточно 10 минут бега

Исследователи выяснили, что 10-минутная пробежка средней интенсивности может улучшить настроение и умственные способности человека

Бег помогает человеку улучшить настроение и память / Фото: Pixabay

Бег, в том числе, помог человеку эволюционировать и выжить в те времена, когда люди в основном занимались охотой и собирательством.

Читайте также: На Венеру отправят зонд, чтобы поискать жизнь в ее облаках

Реклама

Кроме того, пробежка может значительно улучшить память, гибкость мышления и самоконтроль, пишет Science Times.

Хидеаки Соя, нейробиолог Университета Цукуба из Японии, исследовал, как упражнения активизируют мозг и помогают людям преодолевать стресс.

В ходе исследования 26 человек без неврологических или психических расстройств в случайном порядке получили задание выполнить 10-минутный бег и отдых на беговой дорожке.

Реклама

Читайте также: Ученые предложили назначить планетой не только Плутон, но и Луну

После контрольного эксперимента исследователи протестировали участников и выяснили, что в результате у всех участников улучшилось настроение.

Реклама

Бег также показал усиление кровотока в двусторонней префронтальной коре головного мозга, которая играет жизненно важную роль в контроле настроения и когнитивных функциях.

Напомним, ранее ученые выяснили, что уничтожило почти все виды 250 млн лет назад.