Для улучшения работы мозга достаточно 10 минут бега

Бег, в том числе, помог человеку эволюционировать и выжить в те времена, когда люди в основном занимались охотой и собирательством.
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Кроме того, пробежка может значительно улучшить память, гибкость мышления и самоконтроль, пишет Science Times.
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Хидеаки Соя, нейробиолог Университета Цукуба из Японии, исследовал, как упражнения активизируют мозг и помогают людям преодолевать стресс.
В ходе исследования 26 человек без неврологических или психических расстройств в случайном порядке получили задание выполнить 10-минутный бег и отдых на беговой дорожке.
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После контрольного эксперимента исследователи протестировали участников и выяснили, что в результате у всех участников улучшилось настроение.
Бег также показал усиление кровотока в двусторонней префронтальной коре головного мозга, которая играет жизненно важную роль в контроле настроения и когнитивных функциях.
Напомним, ранее ученые выяснили, что уничтожило почти все виды 250 млн лет назад.