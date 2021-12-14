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Для улучшения работы мозга достаточно 10 минут бега

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
14 декабря, 08:50
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Исследователи выяснили, что 10-минутная пробежка средней интенсивности может улучшить настроение и умственные способности человека
Бег помогает человеку улучшить настроение и память
Бег помогает человеку улучшить настроение и память / Фото: Pixabay

Бег, в том числе, помог человеку эволюционировать и выжить в те времена, когда люди в основном занимались охотой и собирательством.

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Кроме того, пробежка может значительно улучшить память, гибкость мышления и самоконтроль, пишет Science Times.

Хидеаки Соя, нейробиолог Университета Цукуба из Японии, исследовал, как упражнения активизируют мозг и помогают людям преодолевать стресс.

В ходе исследования 26 человек без неврологических или психических расстройств в случайном порядке получили задание выполнить 10-минутный бег и отдых на беговой дорожке.

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После контрольного эксперимента исследователи протестировали участников и выяснили, что в результате у всех участников улучшилось настроение.

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Бег также показал усиление кровотока в двусторонней префронтальной коре головного мозга, которая играет жизненно важную роль в контроле настроения и когнитивных функциях.

Напомним, ранее ученые выяснили, что уничтожило почти все виды 250 млн лет назад.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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