Посмотрите на Украину: Дуров раскритиковал предложение запретить криптовалюты в Росси

Программист-миллиардер считает, что такое решение приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.
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Дуров отмечает, что ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты, ведь это затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.
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Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства.
"Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса", – считает Дуров.
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Бизнесмен считает, что криптовалюты приходят на смену устаревшим финансовым системам второй половины XX века. Поэтому нужно не запрещать их развитие, а найти способ грамотно регулировать.
"Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.
Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка.
Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере", – написал Дуров в Telegram.
Кстати, ранее мы писали, что жителей Грузии заставили дать клятву больше не майнить биткоины. Жителей региона Сванетия в Грузии заставили дать священную клятву, что они не будут добывать криптовалюту, но это не сработало.