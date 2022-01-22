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Посмотрите на Украину: Дуров раскритиковал предложение запретить криптовалюты в Росси

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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22 января, 13:31
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал предложение Центробанка России запретить криптовалюты в стране
Дуров против запрета криптовалюты в России
Дуров против запрета криптовалюты в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Программист-миллиардер считает, что такое решение приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики.

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Дуров отмечает, что ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты, ведь это затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.

Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности – от финансов до искусства.

"Соседи России, от Украины до Узбекистана, вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Эти государства не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса", – считает Дуров.

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/ Фото: freepik.com

Бизнесмен считает, что криптовалюты приходят на смену устаревшим финансовым системам второй половины XX века. Поэтому нужно не запрещать их развитие, а найти способ грамотно регулировать.

"Вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе и стать одним из крупных игроков новой экономики.

Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка.

Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере", – написал Дуров в Telegram.

Кстати, ранее мы писали, что жителей Грузии заставили дать клятву больше не майнить биткоины. Жителей региона Сванетия в Грузии заставили дать священную клятву, что они не будут добывать криптовалюту, но это не сработало.

Александр Трикиша
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