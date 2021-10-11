Дуров в день рождения назвал самые недооцененные и переоцененные вещи: среди них – соцсети

Основателю соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павлу Дурову исполнилось 37 лет. Специально ко дню рождения программист составил список из самых недооцененных и переоцененных вещей в жизни

Павел Дуров включил соцсети в список переоцененных вещей в жизни / Фото: Getty Images

В число недооцененных вошло все три пункта, а в переоцененных – целых семь. Примечательно, что бизнесмен, сколотивший свое состояние с помощью социальной сети, называет эти же соцсети одной из самых переоцененной вещью в мире. Список он опубликовал на своей странице в Telegram.

Читайте также: Мы должны вернуть контроль над своим разумом. Павел Дуров выступил против Netflix и TikTok

Реклама

Недооцененные

1. Сон. Сон повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие.

2. Природа. Природа – это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо.

3. Одиночество. Пребывание в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.

Реклама

Павел Дуров / Фото: instagram.com/durov

Переоцененные

1. Большие города. Большие города – источники загрязнения, преступности и шума. Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за их пределами.

2. Рестораны. Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Домашнее приготовление пищи позволяет придерживаться более здоровой диеты и лучше контролировать ингредиенты.

Реклама

3. Жаркая погода. Солнечная погода может привести не только к расслабленному поведению, но и к риску рака и более быстрому старению. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум.

4. Мода. Бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям дорого и ненужно. Сосредоточение внимания на удобной одежде упрощает жизнь и освобождает место для важных вещей.

5. Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы передвижения и изучения различных локаций.

6. Социальные сети. Непрерывный поток мусора, загромождающего наши умы из социальных сетей, снижает наше счастье и творческие способности. Отключение от этих интернет-сервисов – лучшее, что мы можем сделать в любой день.

7. Советы от знаменитостей. Известные люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов.

Павел Дуров. Фото: facebook.com/durov

Кто такой Павел Дуров

Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов родился в 1984 году в Ленинграде.

В 2006 году с отличием окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "Английская филология и перевод" с красным дипломом.

Сразу по окончании вуза создал "ВКонтакте", крупнейшую на данный момент социальную сеть в России.

Дурову свойственен жесткий, порой даже наглый стиль ведения бизнеса. В 2011 году Павел попал на третье место списка Forbes "9 самых необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков".

Является вегетарианцем и придерживается либертарианских политических взглядов. Дурова называют российским Марком Цукербергом, а также часто критикуют за эксцентричные выходки и высказывания.

При этом сам Дуров называл социальную сеть Facebook "оплотом педолибералов", а в мае 2012 года в своем Твиттер-аккаунте иронично именовал ее "дешевой поделкой".

В 2014 году покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться.

С 2016 года входит в список 200 богатейших бизнесменов России Forbes. За четыре года его состояние увеличилось с 600 млн долларов до 3,4 млрд долларов. В 2021 году Дуров занял 112-е место среди мировых миллиардеров. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов.