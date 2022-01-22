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Подивіться на Україну: Дуров розкритикував пропозицію заборонити криптовалюти в Росії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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22 січня, 13:31
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Засновник соцмережі "ВКонтакте" та месенджера Telegram Павло Дуров розкритикував пропозицію Центробанку Росії заборонити криптовалюти в країні
Дуров проти заборони криптовалюти у Росії
Дуров проти заборони криптовалюти у Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Програміст-мільярдер вважає, що таке рішення призведе до відтоку із країни IT фахівців та знищить низку галузей високотехнологічної економіки.

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Дуров зазначає, що жодна розвинена країна не забороняє криптовалюти, адже це загальмує розвиток блокчейн-технологій загалом.

Ці технології підвищують ефективність та безпеку багатьох видів людської діяльності – від фінансів до мистецтва.

"Сусіди Росії, від України до Узбекистану, слідом за розвиненими країнами приймають прогресивні закони у сфері блокчейну. Ці держави не хочуть залишитися на узбіччі технологічного та економічного прогресу", – вважає Дуров.

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/ Фото: freepik.com

Бізнесмен вважає, що криптовалюти приходять на зміну застарілим фінансовим системам другої половини ХХ століття. Тому потрібно не забороняти їхній розвиток, а знайти спосіб грамотно регулювати.

"Вдумливе регулювання дозволить країні збалансувати розподіл сил у міжнародній фінансовій системі та стати одним із великих гравців нової економіки.

Прагнення регулювати ходіння криптовалют з боку будь-якого фінансового органу. Однак, рекомендуючи накласти тотальну заборону на криптовалюти, ЦБ РФ пропонує виплеснути з водою і дитину.

Така заборона навряд чи зупинить несумлінних гравців, але поставить хрест на легальних російських проектах у цій сфері", – написав Дуров у Telegram.

До речі, раніше ми писали, що мешканців Грузії змусили дати клятву більше не майнити біткоїни. Жителів регіону Сванетія в Грузії змусили дати священну клятву, що вони не видобуватимуть криптовалюту, але це не спрацювало.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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