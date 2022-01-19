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Жителей Грузии заставили дать клятву больше не майнить биткоины

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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19 января, 14:15
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Жителей региона Сванетия в Грузии заставили дать священную клятву, что они не будут добывать криптовалюту, но это не сработало
Жители Грузии поклялись не майнить биткоины, но, судя по всему, тайно нарушают запрет
Жители Грузии поклялись не майнить биткоины, но, судя по всему, тайно нарушают запрет / Фото: Pixabay

Чтобы выжить в период пандемии COVID-19, многие жители туристического региона начали добывать биткоины, но теперь их обвиняют в нарушении электроснабжения.

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В связи с этим майнеров собрали в церкви перед новым годом и заставили дать святому Георгию клятву, что они не больше не будут делать криптовалюту, пишет Coin Telegraph.

Такие обещания традиционно рассматриваются как нерушимые клятвы, хотя не все довольны таким решением.

Добыча криптовалюты стала причиной протестов: местные жители устраивают акции, в то время как компания Energo Pro угрожает повысить тарифы на электроэнергию.

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В конце 2021 года муниципалитет Местии объяснил, что потребление выросло на 237% сравнительно с прошлыми годами.

Energo Pro, в свою очередь, подчеркнула, что регион потребляет 27 мегаватт, что в четыре раза превышает количество энергии, на которое рассчитана инфраструктура.

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Несмотря на священную клятву, потребление электроэнергии в первые дни 2022 года не снизилось, признали при этом в компании.

Это не единственное решение о запрете майнинга, хоть и самое экстравагантное по реализации. Например, Косово запретило добычу криптовалюты из-за опасной зимней утечки электроэнергии.

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Правительство конфисковало 300 майнинговых установок, вынудив компании переехать в другие страны. Казахстан также отключил майнеров в первую неделю 2022 года.

Ранее, напомним, мы писали о том, почему биткоин стал главным активом неравенства в мире.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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