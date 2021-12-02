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Последствия Фукусимы: вся поверхность Тихого океана может стать радиоактивной

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
2 декабря, 18:28
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Радиоактивный тритий, который Япония сбросит в воду, за три года доберется до берегов США, а еще через семь лет – распространится на весь океан
Последствиями Фукусимы может стать загрязнение всего Тихого океана
Последствиями Фукусимы может стать загрязнение всего Тихого океана / Фото: Getty Images

Тритий, основной загрязнитель в радиоактивной воде, может распространиться на всю северную часть Тихого океана за 1200 дней, если Япония не примет меры.

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Процесс диффузии очищенной воды, загрязненной в результате аварии на Фукусиме, и которую должны сбросить в океан с 2023 года, может привести к масштабному заражению, пишет Phys.org.

Ученые проанализировали сроки загрязнения радиацией всего Тихого океана
Ученые проанализировали сроки загрязнения радиацией всего Тихого океана / Фото: Scichina

Большие количества радионуклидов могут повлиять на морские биологические цепи и отрицательно сказаться на морском рыболовстве и здоровье человека, отмечают ученые из Университета Цинхуа.

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Тритий доберется до восточных берегов США уже за три года и распространится на весь Тихий океан за чуть менее, чем 10 лет.

Радиоактивная вода из Японии может покрыть весь океан
Радиоактивная вода из Японии может покрыть весь океан / Фото: Getty Images

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Команда построила график концентраций загрязняющих веществ в прилегающих водах Миядзаки, Шанхая и Сан-Диего.

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Первым будет загрязнен Миядзаки, за ним следуют Шанхай и Сан-Диего в порядке их удаленности от Фукусимы.

Напомним, ранее ученые рассказали, как выглядела бы планета без людей.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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