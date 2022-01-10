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Тайна хижины на Луне разгадана: она оказалась камнем-кроликом

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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10 января, 08:30
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Китайский луноход Yutu-2 подобрался ближе к таинственному объекту кубической формы и рассмотрел его поближе
Камень на Луне оказался скорее кроликом, чем хижиной
Камень на Луне оказался скорее кроликом, чем хижиной / Фото: CNSA

Размытое изображение, которое космическая программа Китая в ноябре 2021 назвала "загадочной хижиной", было результатом игры света и тени под определенным углом камеры лунохода.

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Хотя вблизи оказалось, что это просто камень, скала чем-то напоминает кролика, а один из камней перед ней немного похож на морковку, заметили наблюдатели, пишет The New York Times.

Луноход наконец смог подобраться поближе к странному объекту, фото CNSA

Обновленное изображение объекта, который ранее считали если не хижиной, то лунным кубом, было опубликовано Национальным космическим управлением Китая.

Вблизи наблюдатели смогли убедиться, что кубической формой объект и не пахнет, фото CNSA

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Зрительные иллюзии распространены в истории освоения космоса: например, луноход NASA в 2004 году заметил "кроличьи уши", а скала на Марсе оказалась похожей на человеческое лицо.

В ноябре 2021 объект казался совсем другим, фото CNSA

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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