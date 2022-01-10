Тайна хижины на Луне разгадана: она оказалась камнем-кроликом

Размытое изображение, которое космическая программа Китая в ноябре 2021 назвала "загадочной хижиной", было результатом игры света и тени под определенным углом камеры лунохода.
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Хотя вблизи оказалось, что это просто камень, скала чем-то напоминает кролика, а один из камней перед ней немного похож на морковку, заметили наблюдатели, пишет The New York Times.
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Обновленное изображение объекта, который ранее считали если не хижиной, то лунным кубом, было опубликовано Национальным космическим управлением Китая.
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Зрительные иллюзии распространены в истории освоения космоса: например, луноход NASA в 2004 году заметил "кроличьи уши", а скала на Марсе оказалась похожей на человеческое лицо.
Контекст.
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