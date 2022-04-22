Первая авиакомпания в мире объявила об использовании интернета Starlink во время полетов

Пассажиры авиакомпании получат доступ к высокоскоростному интернету

Интернет Starlink будет использоваться небольшой авиакомпанией / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский авиаперевозчик JSX к концу года внедрит спутниковый интернет Илона Маска Starlink для пользования пассажирами во время полетов.

Пока неизвестно, как будет работать технология, ведь для ее работоспособности нужно устанавливать специальные тарелки, при этом, не должно быть никаких помех. Были случай, когда даже ветки деревьев прерывали сигнал.

Реклама

Хотя некаторе время назад специально для Украины Starlink изменил конфигурацию своего оборудования, что позволило использовать технологию в движении в автомобиле.

Компания JSX, основанная в 2016 году, предлагает прямые рейсы внутри США. Перевозчик использует небольшие региональные самолеты Embraer, вмещающие около 30 пассажиров, пишет cnet.com.

Ранее мы писали, что после скандала в Украине разрешили использование Starlink гражданскими. Starlink позволит получить доступ к интернету в регионах, больше всего пострадавших от российского вторжения.