Перша авіакомпанія у світі оголосила про використання інтернету Starlink під час польотів

Пасажири авіакомпанії матимуть доступ до високошвидкісного інтернету

Інтернет Starlink буде використовуватись невеликою авіакомпанією / Фото: Колаж: Сьогодні

Американський авіаперевізник JSX до кінця року запровадить супутниковий інтернет Ілона Маска Starlink для користування пасажирами під час польотів.

Поки невідомо, як працюватиме технологія, адже для її працездатності потрібно встановлювати спеціальні тарілки, при цьому не повинно бути жодних перешкод. Були випадки, коли навіть гілки дерев переривали сигнал.

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Хоча деякий час назад спеціально для України Starlink змінив конфігурацію свого обладнання що дозволило використовувати технологію в русі в автомобілі.

Компанія JSX, заснована у 2016 році, пропонує прямі рейси всередині США. Перевізник використовує невеликі регіональні літаки Embraer, що вміщують близько 30 пасажирів, пише cnet.com.

Раніше ми писали, що після скандалу в Україні дозволили використання Starlink цивільними. Starlink дозволить отримати доступ до інтернету в регіонах, які найбільше постраждали від російського вторгнення.