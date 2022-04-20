После скандала в Украине разрешили использование Starlink гражданскими

Starlink позволит получить доступ к интернету в регионах, больше всего пострадавших от российского вторжения

Starlink стал доступен мирным гражданам / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне в Украине разразился скандал из-за запрета использовать Starlink гражданским. Но после волны негодования в Сети решение быстро отменили.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что НКЕК по инициативе Госспецсвязи приняла первое необходимое решение, которым предусмотрено:

на период действия режима военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей;

внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

Ранее в Украине запретили использовать спутниковый интернет Илона Маска мирным гражданам, аргументируя свое решение тем, что это может помешать работе военных и критической инфраструктуры.

ЧТО ТАКОЕ STARLINK

Starlink – это глобальная спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростным интернетом в тех местах, где доступ к Сети был недоступен. Работоспособность системы осуществляется за счет более полутора тысячи спутников, находящихся на орбите Земли.

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Братья Кличко и Starlink

КАК РАБОТАЕТ STARLINK

Наземная станция – тарелка, устанавливается на открытом воздухе, желательно на крыше или в другом месте, чтобы посторонние предметы не мешали сигналу. Были случаи, когда даже листья деревьев прерывали сигнал.

Далее тарелка с помощью кабеля, который входит в комплект, подключается к Wi-Fi роутеру. Затем вам нужно установить приложение на смартфон и завершить установку системы. Все это занимает около 20 минут.

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Настроить систему можно всего за 20 минут / Фото: Коллаж: Сегодня

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К STARLINK

Сначала необходимо приобрести нужное оборудование. Заказать его можно на официальном сайте Starlink. Но вы должны понимать, что в нынешних условиях его вам вряд ли доставят. Даже в довоенное время технику приходилось ждать по несколько месяцев – такой был ажиотаж.

Как мы писали выше, стоимость терминала составляет 599 долларов, месячная абонентская плата – 110 долларов.