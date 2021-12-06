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На обратной стороне Луны обнаружили "таинственную хижину"

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
6 декабря, 16:19
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Китайский луноход Юйту-2 нашел на ее поверхности необычный объект в форме куба и планирует изучить его детальнее
Китайский луноход обнаружил на Луне странный куб
Китайский луноход обнаружил на Луне странный куб / Фото: Wikipedia

Обнаруженный на Луне объект находится примерно в 80 метрах от текущего местоположения лунохода и рядом с большим, но молодым ударным кратером.

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Изображение было опубликовано в дневнике Yutu-2, опубликованном Национальным космическим управлением Китая (CNSA), пишет Digital Trends.

На обратной стороне Луны обнаружили необычный объект
На обратной стороне Луны обнаружили необычный объект / Фото: CNSA

Китайский луноход в настоящее время исследует обратную сторону Луны.

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Странная деталь кубической формы вряд ли является признаком внеземной жизни, но все равно интересна, пишет журналист Эндрю Джонс, который первым обратил внимание на форму объекта.

Неофициально куб назвали "таинственной хижиной". Вскоре луноход посетит объект, чтобы сделать больше снимков, но это займет примерно два-три месяца.

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По мнению исследователей, этот объект представляет собой огромный валун, который упал на поверхность спутника из космоса.

Напомним, ранее ученые нашли уникальную планету, на которой год длится 8 часов.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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