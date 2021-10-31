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Зонд NASA впервые показал, как выглядит атмосфера Юпитера в 3D

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
31 октября, 21:04
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Зонд NASA Юнона позволил лучше и глубже изучить атмосферу Юпитера. Исследователи создали первое трехмерное изображение атмосферных слоев Юпитера
Зонд Юнона предоставил ученым новые данные о Юпитере
Зонд Юнона предоставил ученым новые данные о Юпитере / Фото: REUTERS

Новые данные позволяют более детально изучить, как перемещаются облака и штормы на поверхности планеты. Юнона помогла заполнить данные с помощью микроволнового радиометра, который позволял заглядывать под поверхность облаков.

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Инфракрасное изображение Юпитера в сравнении с обычным. Фото: NASA

Также ученые получили возможность изучить самый большой шторм на поверхности Юпитера – Большое красное пятно, сообщает digitaltrends.com.

Ширина шторма составляет более 16 тысяч км, что что примерно в четверть диаметра Земли. Согласно новым исследованиям, Большое Красное Пятно Юпитера на 480 км уходит в атмосферу планеты – это примерно в 40 раз глубже Марианской впадины на Земле.

Большое красное пятно. Фото: Reuters

Тем не менее, Большое красное пятно все же намного мельче, чем огромные струи ветра, которые его окружают и приводят в действие. Они простираются до глубины около 3200 км ниже вершин облаков.

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Причины этого несоответствия остаются загадкой, но относительная мелкость пятна может быть связана с другим недавно обнаруженным феноменом: по словам исследователей, Большое красное пятно сжимается, потеряв около трети своей ширины с 1979 года.

Зонд Юнона вышел на орбиту Юпитера в 2016 году и ч тех пор сделал 36 проходов над газовым гигантом шириной почти 140 000 км.

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Ранее мы писали, что секретный сигнал из космоса оказался радиопомехой от человека. Сигнал, считающийся лучшим доказательством существования инопланетных технологий, оказался помехой от человеческой техники.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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