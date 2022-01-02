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"Налог на Google". Цена на рекламу в Facebook взлетела с 1 января

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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2 января, 00:32
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Также действия этого закона распространяется и на Google, Apple, Microsoft, Netflix и другие корпорации
С 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы. Коллаж "Сегодня"
С 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы. Коллаж "Сегодня"

Из-за вступления в силу так называемого "налога на Google" с 1 января компания Meta добавляет 20% НДС в стоимость услуг Facebook в Украине.

Об этом сообщает AIN.

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Подробности

"В соответствии с новой нормой о НДС в Украине, с 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы в Украине. Чтобы убедиться в том, что пользователи знают эти требования, мы разработали полезные советы, которые доступны в нашем центре поддержки", – сообщили в компании Meta.

Также действия этого закона распространяется и на Google, Apple, Microsoft, Netflix и другие корпорации. Однако о введении допплаты известно еще только от Google.

В начале декабря компания разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, в котором предупредила их о подорожании сервисов в связи со вступлением в силу соответствующего закона.

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Напомним, ранее Google опубликовал данные о том, что искали в Сети украинцы в 2021 году.

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Ксения Тесленко
Ксения Тесленко Редакторка

Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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