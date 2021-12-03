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Холокост и нацизм в США: Facebook заработал сотни тысяч долларов на антивакс-рекламе

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
3 декабря, 17:49
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Социальная сеть Facebook позволяла размещать за деньги рекламу, продвигающую сообщения против вакцины
Facebook заработал на антиковидной рекламе
Facebook заработал на антиковидной рекламе

В рекламе реакцию Штатов на пандемию Covid-19 сравнивали с действиями нацистской Германии и подталкивали людей к свержению власти.

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Авторы рекламы также ставили под сомнение результаты выборов 2020 года, когда президентом стал Джо Байден, передает CNN.

Рекламу размещали компании, которые за последние несколько лет потратили на Facebook сотни тысяч долларов.

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Как сообщает издание, на этой неделе ведущая Fox News Лара Логан возмутила людей, сравнив доктора Энтони Фаучи с печально известным нацистом, известным как "Ангел смерти".

Примерно в то же время на Facebook появилась реклама свитера с надписью:

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"Я родом из Америки, но в настоящее время живу в Германии 1941 года".

В другом рекламном ролике внедрение вакцин сравнивалось с Холокостом – подразумевая, что их используют для массового убийства людей.

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Рекламу разместила страница в Facebook под названием "Оседлайте красную волну". На этой рекламе с мая 2021 года Facebook заработал более 280 тыс. долларов.

Еще одна страница, рекламирующая футболки с защитой от вакцины, с 2019 года потратила более 500 тыс. долларов на рекламу в Facebook.

Компания Ride The Red Wave действительно продает специфические футболки: кроме протестов против вакцинации, там также призывают сбросить Байдена, запретить аборты и равные права для ЛГБТ.

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Представитель Meta признал, что вышеописанная реклама противоречит политике дезинформации о вакцинах Facebook. Однако, по его словам, системы обнаружения ее как-то пропустили.

Напомним, ранее сообщалось, что взрослые и пожилые люди чаще чувствуют депрессию из-за соцсетей.

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Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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