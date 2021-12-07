"Подожгите, как Гитлер евреев": От Facebook требуют 150 млрд долларов за разжигание ненависти

Беженцы народа рохинджа требуют компенсации на сумму более 150 млрд долларов из-за того, что Facebook допустила рекламу, призывавшую их убивать.
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Компанию обвиняют в том, что она позволяла распространять ненавистную и опасную дезинформацию в течение многих лет, пишет BBC.
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Алгоритмы Facebook, по мнению авторов иска, усилили разжигание ненависти в отношении народа рохинджа.
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Сообщения или учетные записи, которые призывали к уничтожению целого народа, так и не были удалены из соцсети.
Теперь юристы подали иск против Facebook в Сан-Франциско, заявив, что компания готова "торговать жизнями народа рохинджа для лучшего проникновения на рынок небольшой страны".
Среди сообщений, которые распространялись в соцсети, были, например, такие:
"Мы должны бороться с ними, как Гитлер сделал с евреями".
"Залейте топливо и подожгите, чтобы они быстрее встретили Аллаха".
В Мьянме у Facebook – более 20 млн пользователей. В 2018 году Facebook признал, что он недостаточно сделал для предотвращения разжигания ненависти в отношении рохинджа.
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Марк Цукерберг лично признал свои ошибки в преддверии повсеместного насилия.
Рохинджа считаются в Мьянме нелегальными мигрантами и на протяжении десятилетий подвергались дискриминации. В 2017 году военные начали жестокие репрессии против них.
Приблизительно 10 тыс. мусульман-рохинджа были убиты, более 700 тыс. бежали в соседний Бангладеш и позже – другие страны.
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Напомним, ранее Facebook уже обвинили в том, что он заработал на антивакцинаторской рекламе о Холокосте и "нацизме в США".