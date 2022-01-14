Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Техно

Массовые разрушения и смерть: у берегов Британии рискует взорваться корабль Судного дня

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 18:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правительство Великобритании решило наконец обезопасить людей от взрыва полузатонувшего в 1944 году корабля с 1400 тоннами тротила на борту
Кораблекрушение Судного дня все еще может обернуться мощнейшим взрывом
Кораблекрушение Судного дня все еще может обернуться мощнейшим взрывом / Фото: Wikipedia

Спустя 20 лет после журналистского расследования рисков "кораблекрушения Судного дня" Кабмин Британии объявил о планах подрезать торчащие из воды мачты, чтобы уменьшить их груз.

Читайте также: Яркая вспышка и грохот домов: над США взорвался метеор силой в 30 тонн тротила

Реклама

Несмотря на то, что американский корабль SS Richard Montgomery сел на мель еще в августе 1944 года, он находится всего в двух километрах от суши и все еще может взорваться, пишет New Scientist.

Три мачты, возвышающиеся над волнами недалеко от прибрежного города Ширнесс в Великобритании, отмечают место, где почти 80 лет ржавело потопленное судно.

Реклама

Интересно, что большую часть груза вывезли с корабля еще в 1944 году. Но работы остановились после того, как Адмиралтейство Великобритании отказалось платить рабочим за разгрузку бомб.

Читайте также: Смотрите наверх: российский спутник рухнул из космоса на Землю

Следующие 80 лет обломки ржавели и разваливались, а взрывчатка была нестабильна. Если тяжелые сгнившие конструкции упадут в трюмы прямо на бомбы, это может вызвать взрыв.

Реклама

Центр исследований и разработок взрывчатки выяснил в 1972 году, что он выбьет почти все окна в городе и вызовет 300-метровый столб грязи, металла и боеприпасов, стреляющих на 3 км в воздух.

Это был бы одним из крупнейших в мире неядерных взрывов, вызвавшим массовые разрушения и смерть.

Читайте также: Российский космический корабль затопили на океаническом "кладбище"

Дополнительную тревогу вызывает близость гигантского терминала сжиженного природного газа на острове Грейн: супертанкеры, направляясь к терминалу, проходят всего в 200 метрах от корабля.

В Минтранспорта Британии заверили, впрочем, что обломки корабля "находятся в относительно стабильном состоянии".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии успешно испытали ракетный двигатель на пластиковых отходах.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43217.11

Binance Coin (BNB)

483.23

Dogecoin (DOGE)

0.19

Litecoin (LTC)

144.88

Theta (THETA)

4.03

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43217.11

Binance Coin (BNB)

483.23

Dogecoin (DOGE)

0.19

Ethereum Classic (ETC)

32.39

Litecoin (LTC)

144.88

Theta (THETA)

4.03

Купить криптовалюту

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять