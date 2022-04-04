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Мощная буря на Солнце спровоцировала фантастическое полярное сияние на Земле

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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4 апреля, 06:17
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Полярное сияние является обычным атмосферным явлением, но завораживает своей красотой
Красивые фото полярного сияния
Красивые фото полярного сияния / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Серия солнечных бурь на прошлой неделе спровоцировала мощное полярное сияние на Земле. Особенно эффектно оно выглядело в ночном небе в Канаде, северных частях США и Новой Зеландии.

Фотограф Дженни Хейган сделала фотографию полярного сияния над заброшенной хижиной в Канаде, когда оно переливалось зелеными и красными оттенками.

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"Ночное небо предлагает так много всего, что можно увидеть из нашего небольшого космоса на Земле", – прокомментировала свое фото Хейган.

Хейган также смогла записать потрясающее таймлапс видео неба, пишет space.com.

Также своими работами поделились другие фотографы

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Что такое полярное сияние и как оно появляется

Название "полярное сияние" придумал итальянский астроном Галилео Галилей в 1619 году – в честь римской богини утренней зари Авроры и греческого бога северного ветра Борея. Но первые упоминания о полярном сиянии относятся еще к 30 000 г. до н.э.

Солнце выбрасывает заряженные частицы из своей короны или верхних слоев атмосферы, создавая то, что называется солнечным ветром. Когда этот ветер сталкивается с ионосферой Земли или верхними слоями атмосферы, рождается полярное сияние.

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Наиболее частое и яркое полярное сияние бывает, когда на Солнце происходят магнитные бури.

Чтобы лучше изучить полярные сияния NASA отправило к Солнцу солнечный зонд Parker. Недавно он сделал невероятно близкое фото звезды.

Кстати, некоторое время назад астронавт Тома Песке сделал красивый снимок полярного сияния с Международной космической станции. Из космоса оно выглядит еще фантастичней!

Александр Трикиша
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