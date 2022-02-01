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Из Киева в Ужгород: ученые зафиксировали рекордную по длине молнию

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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1 февраля, 18:31
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Всемирная метеорологическая организация зафиксировала две рекордные молнии – самую протяженную и самую длительную
Метеорологи зафиксировали две рекордные молнии
Метеорологи зафиксировали две рекордные молнии / Фото: Pixabay

Ученые уточняют, что более мощные экстремальные погодные явления могли существовать и ранее, но отследить их стало возможно только с новыми технологиями.

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Первая молния, о которой идет речь, составила в длину 768 км – ее зафиксировали 29 апреля 2020 года над южным побережьем США, пишет WMO.

Это расстояние чуть чуть меньше, чем прямое расстояние из Киева в Ужгород (799 километров).

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Наибольшая продолжительность молнии из всех изученных метеорологами составила 17,102 секунды – ее "поймали" над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года.

Метеорологи хотят изучить вопросы защиты людей от электрифицированных облаков, которые переносят молнии на огромные расстояния.

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Новые данные о вспышках-монстрах также помогут оценить ущерб, который они могут нанести при столкновении с объектами на земле.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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