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На Марсе сфотографировали огромный мозг: откуда он там взялся

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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31 марта, 11:10
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Орбитальный аппарат сделал фото кратеров в одном из самых больших ударных бассейнов Солнечной Системы
На Марсе обнаружили кратеры, похожие на человеческий мозг
На Марсе обнаружили кратеры, похожие на человеческий мозг / Фото: ESA

На недавних снимках, сделанных орбитальным аппаратом Mars Express Европейского космического агентства, видны большие кратеры в Утопии, крупнейшем известном ударном бассейне в Солнечной системе.

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Ширина Утопии составляет около 3300 км – это почти в два раза больше площади пустыни Сахара.

Эти поразительные геологические особенности расположены на равнине Утопия, массивной лавовой равнине, которая богата льдом на ее поверхности и под ней. Кстати, на Марсе уже наступила весна: NASA показало, как на Красной планете тает снег.

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Пролетая над марсианской атмосферой, орбитальный аппарат и его стереокамера высокого разрешения запечатлели два кратера на лавовой равнине.

По обеим сторонам кратеров находятся плоские поверхности, называемые покровными отложениями, которые представляют собой слои пыли и льда. Вероятно, они образовались из древних марсианских снегов, когда ось вращения Марса имела более сильный наклон, чем сегодня.

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Один из кратеров имеет внутри "мозговую поверхность", названную так из-за сходства с извилинами человеческого мозга.

Вблизи эта поверхность выглядит так:

По одной из версий, местность образовалась из скрытой воды, которая сублимирует, ослабляя марсианскую поверхность и придавая ей волнистый вид, пишет gizmodo.com.

Александр Трикиша
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