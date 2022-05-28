Кто испачкал Солнце: откуда берутся пятна на огненной звезде и что они означают

Солнечные пятна достигают по размерам целых планет, для астрономов они – возможность изучать магнитное внутреннее пространство звезды и следить за ее активностью

Пятна на огненной звезде - результат активности магнитного поля Солнца / Фото: NASA

Солнечные пятна — это наше окно в сложное магнитное внутреннее пространство Солнца, и они очаровывали наблюдателей за этой звездой на протяжении сотен лет. А частота и интенсивность солнечных пятен, видимых на поверхности, указывают на уровень солнечной активности в течение 11-летнего солнечного цикла.

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Также мы писали, что планирует стартап Lonestar – закопать все земные секреты на Луне. По данным Европейского солнечного телескопа, солнечные пятна образуются, когда концентрация магнитного поля из глубины Солнца поднимается на поверхность. Они состоят из центральной более темной области, известной как тень, и окружающей области, известной как полутень.

Хотя ученые не до конца понимают, как образуются солнечные пятна, исследователи в целом принимают теорию, впервые предложенную американским астрономом Горацием Бэбкоком в 1961 году. Что солнечные пятна формируются солнечным магнитным полем.

Солнечные пятна состоят из центральной более темной области, известной как тень, и окружающей области, известной как полутень / Фото: www.space.com

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По данным NWS, магнитное поле в активных областях солнечных пятен может быть примерно в 2500 раз сильнее, чем у Земли. Сильное магнитное поле препятствует притоку горячего нового газа из недр Солнца, в результате чего солнечные пятна становятся холоднее и темнее, чем их окружающая среда.

По данным Университетской корпорации атмосферных исследований, если бы вы могли вырезать стандартное солнечное пятно из солнца и поместить его на ночном небе, оно выглядело бы таким же ярким, как полная луна. Ученые классифицируют группы солнечных пятен, чтобы оценить, какие из них спровоцируют солнечную вспышку.

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