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Закопать все земные секреты на Луне – что планирует стартап Lonestar

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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26 мая, 09:00
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Звучит безумно, но компания хочет установить сервера и сохранить все человеческие знания внутри Луны. Зачем – а вдруг Земля погибнет, допускают создатели стартапа
Стартап Lonestar Data Holdings предлагает закопать все земные данные на Луне
Стартап Lonestar Data Holdings предлагает закопать все земные данные на Луне / Фото: NASA, Коллаж: Сегодня

Идея компании Lonestar Data Holdings предлагает во время будущих лунных миссий оставить на Луне данные в серверном оборудовании, которые можно разместить внутри поверхности земного спутника.

Lonestar считает, что это самое безопасное место для хранения важной информации – внутри лунной поверхности
Lonestar считает, что это самое безопасное место для хранения важной информации – внутри лунной поверхности / Фото: freepik.com

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Компания считает, что это самое безопасное место для хранения важной информации. А тем временем астероид размером с 4 гигантских небоскреба несется к Земле – каковы прогнозы астрономов.

Если мы этого не сделаем, что будет с нашими данными на Земле? – сообщил основатель и генеральный директор Lonestar Data Holdings Кристофер Стотт,- Например, Банк семян Шпицбергена в отдаленной Норвегии затоплен из-за последствий изменения климата.

Гендиректор мотивирует такое решение тем, что земные хранилища подвержены любым формам разрушения, таким как война или кибератаки. А одним из ключевых преимуществ хранения данных на Луне является то, что ее ближняя сторона всегда обращена к Земле, что делает связь в пределах прямой видимости сравнительно простой.

Lonestar подписала контракт с аэрокосмической компанией Intuitive Machines, финансируемой НАСА, на запуск первых технологических демонстраций на Луну в рамках программы космического агентства Commercial Lunar Payload Services.

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Одним из ключевых преимуществ хранения данных на Луне является то, что ее ближняя сторона всегда обращена к Земле
Одним из ключевых преимуществ хранения данных на Луне является то, что ее ближняя сторона всегда обращена к Земле / Фото: unsplash.com

Во время второго запуска, который должен состояться в следующем году, Lonestar планирует отправить на поверхность Луны свой первый аппаратный прототип с 16 терабайтами памяти.

Излишне говорить, что компании еще предстоит преодолеть множество препятствий. Во-первых, мягкое приземление практически любого объекта на Луну оказалось чрезвычайно сложным. Вот почему Lonestar планирует хранить свои центры внутри лунных лавовых труб, которые выстилают поверхность Луны.

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Устанавливать серверное оборудование на поверхности Луны – такого еще никто не делал
Устанавливать серверное оборудование на поверхности Луны – такого еще никто не делал / Фото: freepik.com

Это может обеспечить гораздо более стабильную среду. Но успех остается гипотетическим, ведь никто никогда не проникал в эти лавовые трубы, не говоря уже о том, чтобы устанавливать там серверное оборудование.

Также мы писали, что легендарные космические часы Navitimer Cosmonaute вернулись к "жизни".

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

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