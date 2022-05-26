Извержение подводного вулкана видно из космоса – NASA опубликовали снимки "Акулы"

Извержение вулкана Кавачи по прозвищу Sharkcano, что означает "акула", запечатлел спутник Landsat 9. На снимке видно, как окружает вулкан шлейф обесцвеченной воды

Извержение подводного вулкана по прозвищу «Акула» видно из космоса – NASA опубликовали снимки / Фото: space.com, unsplash.com

Обесцвеченная вода видна из космоса в зоне вокруг извергающегося вулкана Кавачи на Соломоновых островах, тихоокеанском островном государстве к востоку от Папуа-Новой Гвинеи. Снимки сделаны спутником NASA – аппаратом Landsat 9.

Также NASA заявили, что отправляют людей на Марс. Необычное прозвище "sharkcano" вулкан получил в знак уважения двум видам акул Соломоновых островов. И хотя окружает подводный вулкан перегретая, кислая вода, акулы вполне в ней хорошо себя чувствуют.

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По данным Земной обсерватории НАСА, Кавачи находится посреди тектонически активного региона и недалеко от сейсмической зоны примерно в 18 милях (30 км) к юго-западу. Лава вулкана может варьироваться от базальтовой (богатой магнием и железом) до андезитовой, более богатой кремнеземом. Тем не менее, даже в таких суровых условиях есть жизнь.

Перегретая кислая вода обычно содержит твердые частицы, фрагменты вулканических пород и серу, — добавили в Земной обсерватории НАСА,- Научная экспедиция 2015 года к вулкану обнаружила два вида акул, в том числе акул-молотов, живущих в затопленном кратере. Исследователи также обнаружили там микробов, которые питаются серой.

На этом спутниковом снимке Шлейф обесцвеченной воды окружает вулкан Кавачи на Соломоновых островах / Фото: www.space.com

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Вулкан находится в почти непрерывном извержении с момента его первой зарегистрированной активности в 1939 году и известен тем, что создает временные острова обломков, которые смываются океаном. По словам НАСА, жители поблизости часто видят пар и пепел.

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