Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Украинцы заподозрили китайского производителя дронов в помощи России

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 15:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Китайский производитель дронов DJI Global ограничил возможности своей технологии Aeroscope для украинской армии, но в то же время предоставив эту возможность оккупантам
Китайский производитель дронов отключил важную функцию в Украине
Китайский производитель дронов отключил важную функцию в Украине

Такое заявление сделал украинский архитектор программного обеспечения Владимир Шиманский, ссылаясь на свои источники в ВСУ. Он считает, что Китай предоставил России значительное преимущество в воздушной разведке.

"Русские используют эту технологию для отслеживания позиций операторов беспилотников, чтобы нацеливать на них артиллерийский/ракетный огонь. Другими словами, россияне используют технологию DJI, чтобы убивать операторов украинских дронов", – объясняет Шиманский.

Реклама

Он добавил, что технология Aeroscope фактически отключена для украинских операторов, в отличие от россиян, поэтому делать то же самое в ответ наша армия не может.

"Это может быть технической проблемой. Но это маловероятно, так как есть также сообщения о том, что: 1. DJI ограничит или полностью прекратит поставки своих дронов в Украину 2. В ближайшее время может ввести бесполетную зону в Украине", – пишет программист.

В комментариях под постом Шиманского главный представитель DJI в США Адам Лисберг заявил, что эта информация ложь, а проблемы с дронами связаны с техническими неполадками.

Реклама

"Я главный представитель DJI в США, и позвольте мне очень четко заявить: эти сообщения ложны. Нам известно о проблемах с некоторыми устройствами AeroScope в Украине; они могут быть связаны с длительной потерей питания/интернета. Но там нет преднамеренных действий по понижению AeroScope", – написал он.

Несмотря на опровержение, другие пользователи в комментариях заявляют, что будут бойкотировать технику китайского бренда.

Что делает технология Aeroscope

DJI Aeroscope – это проприетарное оборудование, позволяющее отслеживать движение любого дрона DJI в радиусе 10 километров. Вместе с дополнительными антеннами производства DJI диапазон может быть увеличен до 50 километров.

Кроме того, технология Aeroscope позволяет увидеть точное положение оператора дрона, а также его личные данные, которые он использовал при регистрации в DJI.

Реклама

Читайте также:

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Украинцы заподозрили китайского производителя дронов в помощи России Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Российский интернет больше не безопасный: из РФ ушли известные антивирусы Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39267.78

Binance Coin (BNB)

373.95

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

104.83

Theta (THETA)

2.87

Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять