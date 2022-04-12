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Что за оружие будущего показал на фото главнокомандующий ВСУ

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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12 апреля, 17:34
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Футуристическое оружие помогает противодействовать беспилотникам
В арсенале Украины находится оружие из будущего
В арсенале Украины находится оружие из будущего / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях главнокомандующий вооруженных силу Украины Валерий Залужный позировал для фото с неизвестным видом оружия, которое мы ожидали увидеть в фантастическом фильме о будущем или компьютерных играх, но не в Украине.

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Но прогресс не стоит на месте. Теперь на вооружении военных находятся даже такие технологические приспособления.

Что это за оружие

В руках у Залужного находится ручное электронное ружье для подавления дронов SkyWiper EDM4S. Как мы писали, беспилотники переписывают правила войны, но вместе с этим растет количество техники, чтобы подавлять это преимущество.

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SkyWiper (EDM4S – Electronic Drone Mitigation System) предназначен для противодействия дистанционно пилотируемым авиационным системам (RPAS).

Это достигается за счет перехвата управляющих, видео и навигационных сигналов. Решение полностью мобильно. Оружие работает в радиусе 3-5 км и может перехватывать сигналы на различных частотах.

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Все модули интегрированы и готовы к использованию после активации спускового крючка винтовки, говорится на сайте производителя.

Возможно, именно с помощью этого орудия украинским военным удалось посадить новейший российский беспилотник "Орлан 30", а затем и "Орлан 10", внутри которых вместо бака находятся пластиковые бутылки, а разведывательная сьемка проводиться на обычные фотоаппараты.

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Александр Трикиша
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