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Древний меч на заднем дворе: необычная находка в Финляндии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
6 октября, 09:47
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Меч бронзового века, сломанный на семь частей, был обнаружен в исторической деревне Панелиа на юго-западе Финляндии. Его возраст составляет от 2000 до 4000 лет
Историческую находку обнаружили на заднем дворе. Фото: pori.fi
Историческую находку обнаружили на заднем дворе. Фото: pori.fi

Меч был обнаружен в конце июля Матти Ринтамааном, который купил свой первый металлоискатель всего двумя неделями ранее.

Первоначальные поиски на собственном дворе результатов не дали, тогда он перебрался в родительский двор, где и обнаружил историческую находку.

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После просмотра большого количества фотографий находки эксперты Национального совета древностей подтвердили, что это действительно старый металл, возрастом от 2000 до 4000 лет, пишет pori.fi.

Археологи полагают, что останки меча были перенесены туда вместе с верхним слоем почвы во время строительных работ много лет назад.

В Финляндии было найдено менее 200 бронзовых предметов бронзового века, из них только 25 – мечи или кинжалы, так что это крайне редкая находка. В Панелиа также находится крупнейший в Финляндии курган бронзового века – Королевская гробница.

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Так сейчас выглядит курган Королевская гробница. Фото: Wikipedia

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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