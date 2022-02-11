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Винахідник лампочки, мікрофона та слова "алло" – історія дня за хвилину

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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11 лютого, 00:37
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Рівно 175 років тому в цей самий день 1847 з'явився на світ (ах, яка фраза, наділена відразу багатьма смислами!) один з найбільших винахідників в історії людства
Томас Едісон створив удосконалений варіант лампочки
Томас Едісон створив удосконалений варіант лампочки / Фото: Колаж: Сьогодні

Вклад "батька лампочки" (а саме це спадає на думку щоразу при згадці його імені) у світовий прогрес куди більший. Американський електротехнік Томас Едісон запатентував понад тисячу винаходів, багатьма з яких ми користуємось і зараз.

Лампочка (не) Ілліча

Насправді, всупереч стереотипній думці, Томас Едісон не був винахідником "лампочки" – електричної лампи розжарювання. Він просто створив удосконалений та комерційно успішний варіант, доступний усім – цим і прославився.

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Саму ідею лампи розжарювання ще до Едісона пропонували багато вчених різних країн, але саме Едісон придумав сучасну форму лампи, гвинтовий цоколь з патроном, вилку, розетку, запобіжники. Він багато зробив для масового застосування електроосвітлення.

Алло, Едісоне!

Так, Едісон не соромився розвивати і вдосконалювати ідеї інших – все заради комерції. Саме його авторству належить культова фраза: "Геній – це один відсоток натхнення та дев'яносто дев'ять відсотків поту". Хоча винахідником він був визначним – ось, лише кілька його ідей, якими ми користуємося і зараз.

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Наприклад, саме він вигадав фонограф, перший в історії пристрій, що записує звук. А після цього він вигадав перший мікрофон. І саме він запропонував для перевірки якості зв'язку говорити на початку розмови телефоном "алло".

Про проект:

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які цього дня відзначилися чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв.

Цікаві історії про героїв попередніх днів:

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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