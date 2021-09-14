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IPhone 13 представлен! Характеристики новинки, цены и отличия от IPhone 12

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 сентября, 20:55
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Apple наконец-то представила IPhone 13. Новинка получила минимум изменений по сравнению с предыдущей моделью. Собрали вместе все подробности с презентации нового "айфона"
iPhone 13 представлен официально
iPhone 13 представлен официально

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Все подробности о новом IPhone 13:

Внешний вид

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Высота и ширина iPhone 13 осталась прежней, по сравнению с предшественником, а толщина увеличилась незначительно. Также устройство получило более узкие рамки и на 20% меньший вырез вверху экрана.

А еще разработчики обещают, что новое покрытие из нержавеющей стали будет собирать меньше пятна и отпечатки пальцев.

Расцветки

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iPhone 13 и iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

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Экран

Apple отказался от функции Touch ID, которая тестировалась во время разработки, в пользу проверенного Face ID. Зато новая технология Face ID позволит распознавать пользователя в маске. Полезная функция в современных реалиях.

Версии Pro и Pro Max получили дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display. Также в версии Pro ждут появления технологии ProMotion.

Число герц определяет, насколько быстро и плавно ощущается экран при прокрутке приложений и веб-страниц. Это также влияет на плавность работы игр.

Размер экрана
iPhone 13 Mini 5,4 OLED
iPhone 13 и iPhone 13 Pro6,1 OLED
iPhone 13 Pro Max6,7 OLED

Камера

Новый iPhone получил еще лучшую камеру с новыми функциями. В двух младших версиях будет по две камеры, в Pro и Pro Max на одну больше. Также Pro получила трехкратный оптический зум.

ProRes (обещают до конца года) – это формат, используемый профессиональными кинематографистами, который может предоставить iPhone для съемок фильмов и телешоу даже больше, чем это уже возможно. Во время презентации продемонстрировали кинематографический ролик, снятый на "айфон" – выглядит круто!

Модифицированный портретный режим даст возможность записывать видео с теми же эффектами боке, освещения и фона, что и в текущей версии неподвижного изображения.

Железо

iPhone 13 оснащается шестиядерным однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он не отличается от предыдущего. Единственное заметное отличие – новый чипсет сделан на узле N5P от TSMC.

Но должен быть на 20 процентов резвее благодаря улучшенным характеристикам и энергоэффективности.

Также новый "айфон" получил батарею большего размера. Это связано как раз с внедрением 120 Гц дисплея. Обещают, что будет работать на 2,5 часа дольше, чем 12-я модель. Pro 13 лучше предшественника на 1,5 часа, а Pro Max – также на 2,5 часа.

Батарея
iPhone 13 Mini2406 мАч
iPhone 13 и iPhone 13 Pro3095 мАч
iPhone 13 Pro Max4325 мАч

Стоимость

Стоимость iPhone 13 mini стартует от 699 долларов за версию со 128 ГБ памяти, iPhone 13 можно будет приобрести за 799 долларов с таким же хранилищем.

Цены, $
128 ГБ256 ГБ512 ГБ1 ТБ
iPhone 13 mini699799999-
iPhone 137998991099-
iPhone 13 Pro999109912991699
iPhone 13 Pro Max1099119913991799

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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