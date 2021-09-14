IPhone 13 представлен! Характеристики новинки, цены и отличия от IPhone 12

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Все подробности о новом IPhone 13:
Внешний вид
Высота и ширина iPhone 13 осталась прежней, по сравнению с предшественником, а толщина увеличилась незначительно. Также устройство получило более узкие рамки и на 20% меньший вырез вверху экрана.
А еще разработчики обещают, что новое покрытие из нержавеющей стали будет собирать меньше пятна и отпечатки пальцев.
Расцветки
iPhone 13 и iPhone 13 Mini
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
Экран
Apple отказался от функции Touch ID, которая тестировалась во время разработки, в пользу проверенного Face ID. Зато новая технология Face ID позволит распознавать пользователя в маске. Полезная функция в современных реалиях.
Версии Pro и Pro Max получили дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display. Также в версии Pro ждут появления технологии ProMotion.
Число герц определяет, насколько быстро и плавно ощущается экран при прокрутке приложений и веб-страниц. Это также влияет на плавность работы игр.
|Размер экрана
|iPhone 13 Mini
|5,4 OLED
|iPhone 13 и iPhone 13 Pro
|6,1 OLED
|iPhone 13 Pro Max
|6,7 OLED
Камера
Новый iPhone получил еще лучшую камеру с новыми функциями. В двух младших версиях будет по две камеры, в Pro и Pro Max на одну больше. Также Pro получила трехкратный оптический зум.
ProRes (обещают до конца года) – это формат, используемый профессиональными кинематографистами, который может предоставить iPhone для съемок фильмов и телешоу даже больше, чем это уже возможно. Во время презентации продемонстрировали кинематографический ролик, снятый на "айфон" – выглядит круто!
Модифицированный портретный режим даст возможность записывать видео с теми же эффектами боке, освещения и фона, что и в текущей версии неподвижного изображения.
Железо
iPhone 13 оснащается шестиядерным однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он не отличается от предыдущего. Единственное заметное отличие – новый чипсет сделан на узле N5P от TSMC.
Но должен быть на 20 процентов резвее благодаря улучшенным характеристикам и энергоэффективности.
Также новый "айфон" получил батарею большего размера. Это связано как раз с внедрением 120 Гц дисплея. Обещают, что будет работать на 2,5 часа дольше, чем 12-я модель. Pro 13 лучше предшественника на 1,5 часа, а Pro Max – также на 2,5 часа.
|Батарея
|iPhone 13 Mini
|2406 мАч
|iPhone 13 и iPhone 13 Pro
|3095 мАч
|iPhone 13 Pro Max
|4325 мАч
Стоимость
Стоимость iPhone 13 mini стартует от 699 долларов за версию со 128 ГБ памяти, iPhone 13 можно будет приобрести за 799 долларов с таким же хранилищем.
|Цены, $
|128 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ
|1 ТБ
|iPhone 13 mini
|699
|799
|999
|-
|iPhone 13
|799
|899
|1099
|-
|iPhone 13 Pro
|999
|1099
|1299
|1699
|iPhone 13 Pro Max
|1099
|1199
|1399
|1799