IPhone 13 представлен! Характеристики новинки, цены и отличия от IPhone 12

Apple наконец-то представила IPhone 13. Новинка получила минимум изменений по сравнению с предыдущей моделью. Собрали вместе все подробности с презентации нового "айфона"

iPhone 13 представлен официально

Читайте также:

Все подробности о новом IPhone 13:

Внешний вид

Реклама

Высота и ширина iPhone 13 осталась прежней, по сравнению с предшественником, а толщина увеличилась незначительно. Также устройство получило более узкие рамки и на 20% меньший вырез вверху экрана.

А еще разработчики обещают, что новое покрытие из нержавеющей стали будет собирать меньше пятна и отпечатки пальцев.

Расцветки

Реклама

iPhone 13 и iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Реклама

Экран

Apple отказался от функции Touch ID, которая тестировалась во время разработки, в пользу проверенного Face ID. Зато новая технология Face ID позволит распознавать пользователя в маске. Полезная функция в современных реалиях.

Версии Pro и Pro Max получили дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display. Также в версии Pro ждут появления технологии ProMotion.

Число герц определяет, насколько быстро и плавно ощущается экран при прокрутке приложений и веб-страниц. Это также влияет на плавность работы игр.

Размер экрана iPhone 13 Mini 5,4 OLED iPhone 13 и iPhone 13 Pro 6,1 OLED iPhone 13 Pro Max 6,7 OLED

Камера

Новый iPhone получил еще лучшую камеру с новыми функциями. В двух младших версиях будет по две камеры, в Pro и Pro Max на одну больше. Также Pro получила трехкратный оптический зум.

ProRes (обещают до конца года) – это формат, используемый профессиональными кинематографистами, который может предоставить iPhone для съемок фильмов и телешоу даже больше, чем это уже возможно. Во время презентации продемонстрировали кинематографический ролик, снятый на "айфон" – выглядит круто!

Модифицированный портретный режим даст возможность записывать видео с теми же эффектами боке, освещения и фона, что и в текущей версии неподвижного изображения.

Железо

iPhone 13 оснащается шестиядерным однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он не отличается от предыдущего. Единственное заметное отличие – новый чипсет сделан на узле N5P от TSMC.

Но должен быть на 20 процентов резвее благодаря улучшенным характеристикам и энергоэффективности.

Также новый "айфон" получил батарею большего размера. Это связано как раз с внедрением 120 Гц дисплея. Обещают, что будет работать на 2,5 часа дольше, чем 12-я модель. Pro 13 лучше предшественника на 1,5 часа, а Pro Max – также на 2,5 часа.

Батарея iPhone 13 Mini 2406 мАч iPhone 13 и iPhone 13 Pro 3095 мАч iPhone 13 Pro Max 4325 мАч

Стоимость

Стоимость iPhone 13 mini стартует от 699 долларов за версию со 128 ГБ памяти, iPhone 13 можно будет приобрести за 799 долларов с таким же хранилищем.