Apple Watch за 200 долларов: представлены новые смарт часы

Apple показала, как выглядят новые Apple Watch Series 7. Презентация прошла в рамках демонстрации новых продуктов 14 сентября, где ранее уже показали iPad и iPad Mini

Apple Watch седьмой серии

Во время презентации продуктов Apple купертиновцы порадовали своих фанатов новым iPad и iPad Mini, а затем была представлена новая модель Apple Watch седьмой серии.

Часы получили новые функции для велосипедистов и могут распознать, если вы упали.

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Экран новинки стал на 20 процентов больше за счет уменьшения рамки. Общие размеры не изменились. Зато углы стали более мягкими. Теперь на экране Apple Watch сможет поместиться на 50 процентов больше текста.

В них можно плавать и погружаться до 50 метров Стандарт водонепроницаемости – IPX6. Теперь в часах от Apple можно плавать и погружаться на глубину до 50 метров!

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Обновленная модель до 80% можно зарядиться за 45 минут, а в целом зарядка проходит на 33% быстрее, чем у предыдущих Apple Watch.

Новинка получила пять новых цветов и новые ремешки: Nike и Hermes. При этом, старые ремешки будут подходить к новой модели!

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И самое главное напоследок: стартовая цена за Apple Watch 7 серии составит 199 долларов.