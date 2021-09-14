IPhone 13 представлений! Характеристики новинки, ціни і відмінності від IPhone 12

Apple нарешті представила IPhone 13. Новинка отримала мінімум змін в порівнянні з попередньою моделлю. Зібрали разом всі подробиці з презентації нового "айфона"

iPhone 13 представлений офіційно

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Всі подробиці про новий IPhone 13:

Зовнішній вигляд

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Висота і ширина iPhone 13 залишилася колишньою, в порівнянні з попередником, а товщина збільшилася незначно. Також пристрій одержав більш вузькі рамки і на 20% менший виріз у верхній частині екрану.

А ще розробники обіцяють, що нове покриття з нержавіючої сталі буде збирати менше плями і відбитки пальців.

Кольори

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iPhone 13 і iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max

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Екран

Apple відмовився від функції Touch ID, яка тестувалася під час розробки, на користь перевіреного Face ID. Зате нова технологія Face ID дозволить розпізнавати користувача в масці. Корисна функція в сучасних реаліях.

Версії Pro і Pro Max отримали дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології Alway-on display. Також у версії Pro чекають появи технології ProMotion.

Число герц визначає, наскільки швидко і плавно відчувається екран при прокручуванні додатків і веб-сторінок. Це також впливає на плавність роботи ігор.

Розмір екрану iPhone 13 Mini 5,4 OLED iPhone 13 і iPhone 13 Pro 6,1 OLED iPhone 13 Pro Max 6,7 OLED

Камера

Новий iPhone отримав ще кращу камеру з новими функціями. У двох молодших версіях буде по дві камери, в Pro і Pro Max на одну більше. Також Pro отримала трикратний оптичний зум.

ProRes (обіцяють до кінця року) – це формат, який використовується професійними кінематографістами, який може надати iPhone для зйомок фільмів і телешоу навіть більше, ніж це вже можливо. Під час презентації продемонстрували кінематографічний ролик, знятий на "айфон" – виглядає круто!

Модифікований портретний режим дасть можливість записувати відео з тими ж ефектами боке, освітлення і фону, що і в поточній версії нерухомого зображення.

Залізо

iPhone 13 оснащується шестиядерних однокристальним чіпом Apple A15 Bionic. Він не відрізняється від попереднього. Єдина помітна відмінність – новий чіпсет зроблений на вузлі N5P від TSMC.

Але повинен бути на 20 відсотків швидше завдяки поліпшеним характеристикам і енергоефективності.

Також новий "айфон" отримав батарею більшого розміру. Це пов'язано як раз з впровадженням 120 Гц дисплея. Обіцяють, що буде працювати на 2,5 години довше, ніж 12-я модель. Pro 13 краще попередника на 1,5 години, а Pro Max – також на 2,5 години.

Батарея iPhone 13 Mini 2406 мАг iPhone 13 і iPhone 13 Pro 3095 мАг iPhone 13 Pro Max 4325 мАг

Вартість

Вартість iPhone 13 mini стартує від 699 доларів за версію з 128 ГБ пам'яті, iPhone 13 можна буде придбати за 799 доларів з таким же сховищем.