Apple обновила самый дешевый iPad и iPad Mini

Сегодня состоялась презентация новой линейки продуктов Apple. Традиционно презентацию провел генеральный директор Apple Тим Кук

Apple представил обновленный iPod

Первым на презентации от Apple был презентован самый дешевый iPad, стоимостью от 329 долларов. В продажу в США он поступит на следующий неделе, а предзаказ можно сделать уже сегодня

iPad получил процессор A13 и стал втрое быстрее. Также улучшили камеру, теперь фокус будет настраиваться быстрее.

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Теперь камера будет следить за тем, кого она снимает. Раньше это было только в iPad Pro! При этом, новая функция будет работать в сторонних приложениях.

Следующим был представлен iPad Mini

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Мини версия получила самые грандиозное изменение в своей истории. Планшет получил четыре новые расцветки:

Размер экрана увеличился до 8.3", но размеры планшета не поменяются. Увеличение удалось достичь за счет уменьшения рамок. Также Mini получил Touch ID сверху, как у Pro-версии.

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Apple увеличил на 40 процентов производительность, добавил порт C-type и поддержку 5G.

Кроме этого, были существенно обновлены камеры. Стоимость iPod Mini стартует от 499 долларов. Заказ возможен уже сегодня, но нужно будет подождать до следующей недели. В США, разумеется.