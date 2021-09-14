Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Презентация Apple - каким будет новый IPhone Презентация Apple - каким будет новый IPhone ⚽ Динамо - Бенфика: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Техно

Apple обновила самый дешевый iPad и iPad Mini

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 сентября, 20:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня состоялась презентация новой линейки продуктов Apple. Традиционно презентацию провел генеральный директор Apple Тим Кук
Apple представил обновленный iPod
Apple представил обновленный iPod

Первым на презентации от Apple был презентован самый дешевый iPad, стоимостью от 329 долларов. В продажу в США он поступит на следующий неделе, а предзаказ можно сделать уже сегодня

iPad получил процессор A13 и стал втрое быстрее. Также улучшили камеру, теперь фокус будет настраиваться быстрее.

Реклама

Теперь камера будет следить за тем, кого она снимает. Раньше это было только в iPad Pro! При этом, новая функция будет работать в сторонних приложениях.

Следующим был представлен iPad Mini

Реклама

Мини версия получила самые грандиозное изменение в своей истории. Планшет получил четыре новые расцветки:

Размер экрана увеличился до 8.3", но размеры планшета не поменяются. Увеличение удалось достичь за счет уменьшения рамок. Также Mini получил Touch ID сверху, как у Pro-версии.

Реклама

Apple увеличил на 40 процентов производительность, добавил порт C-type и поддержку 5G.

Кроме этого, были существенно обновлены камеры. Стоимость iPod Mini стартует от 499 долларов. Заказ возможен уже сегодня, но нужно будет подождать до следующей недели. В США, разумеется.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Больше новостей
Хосты из будущего
Мулы
Неожиданные события, которые не только лежат за пределами наших знаний, но и за пределами нашего понимания того, как устроен мир
Просвещаться
Автомобильный гороскоп
Какой ты автомобиль?
Узнать
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Самые популярные в Украине

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го поколения)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять