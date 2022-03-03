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Как в Украине работает Starlink: опыт использования киевского программиста

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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3 марта, 15:25
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На днях Илон Маск доставил в Украину первую партию оборудования для работы спутникового интернета Starlink. Но как его приобрести, куда ехать, кому звонить – никакой информации
Как работает Starlink в Украине
Как работает Starlink в Украине / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Тем не менее, программист из Киева Олег Кутков сумел опробовать интернет в Киеве и поделиться своими впечатлениями.

Оказывается, Кутков приобрел оборудование Starlink еще несколько месяцев назад, но не мог его использовать, так как в Украине не было доступа к спутникам.

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Однако после начала военных действий Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова и предоставил доступ к системе.

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И спустя 10 секунд после подключения оборудования Кутков получил сигнал со спутников и подключился к высокоскоростному интернету.

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"Честно говоря, я не верил, что это сработает. Думал, что могут быть какие-то проблемы. Но нет, он просто подключился. У меня действительно хорошая скорость и связь", – признался Кутков The Verge.

Программист купил устройство вместе с аккаунтом на eBay, где цены составляют от 2000 до 3000 долларов, когда в официальном магазине – 500 долларов, но ждать доставку можно и до конца года.

Олег акцентировал внимание на этом, ведь после подключения к нему обратилось много людей с просьбой рассказать, где взять оборудование.

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Не имея доступа к спутникам Starlink, программист экспериментировал с техникой, в результате чего она сейчас не может сканировать небо на наличие спутников, но Кутаков просто хотел показать жителям Украины, что Starlink на данный момент работает.

Впрочем, Кутков отметил, что в настоящее время использовать тарелки Илона Маска может быть небезопасно, ведь есть вероятность что передачи между наземными приемниками и спутниками могут стать маяками для воздушных ударов.

"Я не знаю, правда это или нет, но с технической точки зрения это возможно. Так что я буду очень, очень осторожен", – добавил программист.

Александр Трикиша
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