Самые крутые корабли из научной фантастики

Фильмы и сериалы о космосе не обходятся без головокружительны космических кораблей, отличающихся между собой размерами и задачами. Но какой из них круче?

Лучшие космические корабли из научной фантастики

В художественной литературе космические корабли бывают самых разных форм и размеров. Некоторые из них – чудовища размером с город, а другие – неряшливые карлики.

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Одни обладают разрушительной огневой мощью, а другие просто доставляют посылки по галактике, но все десять космических кораблей, которые представлены в списке space.com, имеют что-то особенное.

Planet Express (Футурама)

Обтекаемые формы и традиционные плавники придают кораблю атмосферу Америки 50-х годов, а возможность перемещать вселенную вокруг себя с помощью ускорителя темной материи делает его одним из самых крутых космических кораблей в Sci-Fi культуре.

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Discovery One (Космическая одиссея 2001 года)

Выпущенный в 1968 году фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" изменил научно-фантастическое кино и вывел научно-фантастическую литературу в мейнстрим, поэтому Discovery определенно входит в число самых крутых космических кораблях в списке научной фантастики.

Горизонт событий (Сквозь горизонт)

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Один из самых жутких кораблей в научной фантастике. По сюжету фильма Горизонт событий мог совершать перелеты со сверхсветовой скоростью, но исчез в черной дыре, а затем появился спустя 7 лет с чем-то потусторонним на борту.

Авторы картины при создании дизайна корабля брали за основу готические соборы. Результат действительно выглядит жутко.

Ностромо (Чужой)

При создании корабля для легендарной франшизы авторы черпали вдохновение из подводных лодок времен Второй мировой войны. А тот факт, что он смог выдержать атаку ксеноморфа, делает его одним из самых крутых космических кораблей в научной фантастике.

Thunderbird 3 (Тандерберды)

Было время, когда космические корабли моделировались как простые ракеты, конструкция которых лишь незначительно отличалась от оригинала.

Thunderbird 3 из британского сериала 1965 года представляет собой обычную ракету с тремя двигателями по бокам. Красно-черная расцветка делает его одновременно футуристическим и в то же время ретро.

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Milano (Стражи галактики)

Это великолепное судно в форме летящей птицы с изогнутыми вверх крыльями, напоминающее хищника, парящего над своей добычей. Вполне уместно, что капитан "Милана" Питер Куилл назвал этот прекрасный корабль в честь своего детского увлечения Алиссы Милано.

SSV Normandy (Mass Effect)

Космический корабль Normandy Stealth Reconnaissance-1 из серии игр Mass Effect гладкий, обтекаемый и опасный. Это космический корабль, известный своей технологией маскировки и скрытностью. Идеальный баланс красоты и силы делает Normandy одним из самых крутых космических кораблей в научной фантастике.

В Mass Effect 2 корабль Normandy будет модернизирован и станет еще более мощным SSV Normandy SR2.

Красный карлик (Красный карлик)

Огромный корабль из британского комедийного телесериала имеет внушительные габариты: 9,7 км в длину, 6,4 км в высоту, 4,8 км в ширину.

Корабль выглядит солидно, но при этом хрупко; большое тело с острыми углами, усеянное маленькими спутниковыми антеннами, торчащими зондами и астероидами, врезанными в "нижние" этажи.

Тысячелетний сокол (Звездные войны)

Вероятно, наиболее культовый корабль в научной-фантастике. "Тысячелетний сокол" стал любимцем миллионов фанатов благодаря знаменитой франшизе "Звездные войны". Оригинальный дизайн с торчащими антеннами и кабиной, смещенной вправо, делает корабль одним из лучших в этом рейтинге.

USS Enterprise-D (Звездный путь)

Научно-фантастическая медиафраншиза, стартовавшая еще в 1966 году, подарила поклонникам жанра невероятный корабль USS Enterprise-D, которым руководил капитан Жан-Люк Пикар. В 2006 году двухметровой модели Энтерпрайза, которую использовали на сьемках сериала, продали на аукционе за 576 тысяч долларов, хотя стартовали торги от 30 тысяч! Кстати, мы писали, что Уильям Шатнер, сыгравший капитана Джеймса Т. Кирка, слетал в космос и установил рекорд!