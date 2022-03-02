Еще один удар по врагу! Anonymous отключили России доступ к ее спутникам-шпионам

Ранее хакеры отключали доступ к российским СМИ и государственные сайты, а также взломали радиочастоты военных РФ: на них играл гимн Украины.
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Впрочем, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг информацию о взломе доступа к спутникам. Но они и потери среди своих солдат в Украине опровергают…
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"Информация этих мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме", – написал Рогозин в Twitter.
Anonymous не стали стоять в стороне после масштабного военного вторжения России в Украину.
Хакеры потребовали от Путина уйти в отставку, иначе они опубликуют всю грязь, которую найдут на него и его соратников.
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