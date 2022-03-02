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Еще один удар по врагу! Anonymous отключили России доступ к ее спутникам-шпионам

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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2 марта, 14:18
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Хакерская организация Anonymous утверждает, что взломала российское космическое агентство "Роскосмос" и отключило агрессору доступ к его спутникам-шпионам
Хакеры утверждают, что оставили Россю без спутников
Хакеры утверждают, что оставили Россю без спутников / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее хакеры отключали доступ к российским СМИ и государственные сайты, а также взломали радиочастоты военных РФ: на них играл гимн Украины.

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Впрочем, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг информацию о взломе доступа к спутникам. Но они и потери среди своих солдат в Украине опровергают…

"Информация этих мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме", – написал Рогозин в Twitter.

Anonymous не стали стоять в стороне после масштабного военного вторжения России в Украину.

Хакеры потребовали от Путина уйти в отставку, иначе они опубликуют всю грязь, которую найдут на него и его соратников.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Александр Трикиша Еще один удар по врагу! Anonymous отключили России доступ к ее спутникам-шпионам Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
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