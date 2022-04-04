Благодаря утечке данных российского доставщика еды всплыла квартира бывшей любовницы Путина

Пока обычные граждане угрожают сервису судами за потерю личных данных, расследовали собирают интересную информацию

Випливла тайная квартира любовницы Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Массовая утечка данных из российской службы доставки еды "Яндекс Еда" выявила адреса доставки, номера телефонов и имена некоторых работников ФСБ и ГРУ, а также тайную квартиру Путина.

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Интернет-издание Bellingcat, специализирующееся на расследованиях, изучило базу данных и сумело идентифицировать человека, который контактировал с ФСБ при организации отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Исследователи также изучили просочившуюся информацию о номерах телефонов, принадлежащих лицам, связанным с Главным разведывательным управлением России (ГРУ) или иностранной военной разведкой страны, пишет theverge.com.

А вишенкой на торте стало обнаружение тайной квартиры бывшей любовницы президента РФ Владимира Путина Светланы Кривоногих. По сведениям российского политика Любови Соболь, на этот адрес их дочь Луиза Розова заказывала еду.

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Квартира, к слову, имеет площадь 400 кв. м. и стоит примерно 170 млн рублей!

Кстати, результат расследования – это и есть пример того, как Россия собирает разведданные из ваших соцсетей. Поэтому нельзя размещать в открытом доступе важные данные.