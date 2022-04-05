Хакеры слили в Сеть переписку российских пропагандистских журналистов

Журналистам указывали из Кремля, каким образом нужно освещать события в Украине, чтобы дискредитировать нашу страну

Хакеры слили переписку пропагандистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько дней назад хакерская группа Anonymous взломала базу российского пропагандистского телеканала, а теперь они слили в общий доступ украденную информацию.

Читайте также: хакеры Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат

Реклама

Самое ценное – база данных из более 900 тысяч писем, а также 4000 файлов сотрудников холдинга.

Хакерам удалось узнать, что сотрудники ВГТРК получали редакционные указания из Кремля и вносили в черный список экспертов, не придерживающихся партийной линии.

"По словам бывших сотрудников ВГТРК, кремлевские чиновники диктовали, как освещать новости, и придумывали горячие фразы, призванные дискредитировать Украину. По словам бывших сотрудников, в то время как у редакторов обычно есть свобода принятия решений, "там, где речь идет о большой политике, войне и мире, у него свободы нет", – говорится на сайте ddosecrets.com.

Реклама

В холдинг ВГТРК входят десятки различных СМИ, среди которых выделяются Россия 1 и Russia Today.

Ранее мы писали, что благодаря утечке данных российского доставщика еды всплыла квартира бывшей любовницы Путина. Квартира, к слову, имеет площадь 400 кв. м. и стоит примерно 170 млн рублей!