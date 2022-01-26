Это выглядело так реально: гигантский айсберг оказался иллюзией

Канадский фотограф была потрясена, когда увидела возле берегов острова Ванкувер огромный айсберг. Как такую громадину могли проморгать ученые?

Айсберг у берегов Канады оказался миражом. Фото: Симона Энгельс

Не успел мир отойти от исчезновения самого большого в мире айсберга как другой кусок льда наделал шороху в Сети. Симона Энгельс пришла сделать несколько красивых фотографий вечернего заката, но впала в ступор, когда навела объектив в сторону пролива Джорджии.

"Это была огромная, блестящая, трехмерная конструкция. Это выглядело так реально", – делилась впечатлениями девушка после увиденного.

Энгельс предположила, что это мог быть большой кусок льда, отколовшийся от берегов Аляски и чудесным образом прошедший через узкие проливы. Но такой огромный айсберг точно бы попал в сводки новостей.

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К сожалению, рядом не было никого, кто мог бы подтвердить увиденное. Поэтому Симона сделала фото айсберга и еще около получаса наблюдала за ним, прежде чем он исчез из поля зрения.

Придя домой, фотограф поделилась изображением в Сети в надежде получить объяснение. Вскоре после того, как фото стало вирусным, раскрылась тайна происхождения айсберга, сообщает theguardian.com.

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На самом деле она смотрела на горный хребет Чем на материковой части Британской Колумбии, почти в 200 км от места, где стояла Энгельс. Увидеть эту точку она не смогла бы из-за кривизны Земли. Но как такое возможно?

Иллюзия была вызвана так называемым "высшим миражом", который еще называют "фата-моргана".

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"Фата-моргана" – это оптическое явление в атмосфере, которое возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы вследствие разницы температур образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения, пишет wikipedia.

Самый яркие пример – парящие над океаном корабли. Два таких случая были замечены в прошлом году.