Це виглядало так реально: гігантський айсберг виявився ілюзією

Канадський фотограф був вражений, коли побачив біля берегів острова Ванкувер величезний айсберг. Як таку громадину могли проморгати вчені?

Айсберг біля берегів Канади виявився міражем. Фото Сімона Енгельс

Не встиг світ відійти від зникнення найбільшого у світі айсбергу як інший шматок льоду наробив шороху в Мережі. Сімона Енгельс прийшла зробити кілька красивих фотографій вечірнього заходу сонця, але впала в ступор, коли навела об'єктив у бік протоки Джорджія.

"Це була величезна, блискуча, тривимірна конструкція. Це виглядало так реально", – ділилася враженнями дівчина після побаченого.

Енгельс припустила, що це міг бути великий шматок льоду, що відколовся від берегів Аляски і чудовим чином пройшов через вузькі протоки. Але такий величезний айсберг точно б потрапив у новини.

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На жаль, поряд не було нікого, хто міг би підтвердити побачене. Тому Симона зробила фото айсберга та ще близько півгодини спостерігала за ним, перш ніж він зник з поля зору.

Прийшовши додому, фотограф поділилася зображенням у Мережі, сподіваючись отримати пояснення. Незабаром після того, як фото стало вірусним, розкрилася таємниця походження айсбергу, повідомляє theguardian.com.

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Насправді вона дивилася на гірський хребет Чим на материковій частині Британської Колумбії, майже в 200 км від місця, де стояла Енгельс. Побачити цю точку вона не змогла б через кривизну Землі. Але як це можливо?

Ілюзія була викликана так званим "вищим міражем", який ще називають "фата-моргана".

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"Фата-моргана – це оптичне явище в атмосфері, яке виникає в тих випадках, коли в нижніх шарах атмосфери внаслідок різниці температур утворюється кілька шарів повітря різної щільності, здатних давати дзеркальні відображення, пише wikipedia.

Найяскравіший приклад – кораблі, що ширяють над океаном. Два такі випадки було помічено минулого року.