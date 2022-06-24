Фанаты Rammstein вызвали землетрясение: датчики сейсмографа отреагировали во время концерта

Сейсмограф, прибор для для записи колебаний земной поверхности, отреагировал на концерт Rammstein. Находится прибор в гамбургском исследовательском центре DESY, неподалеку от которого и проходил концерт.
Также мы писали про новый тренд: астронавтка осилила йогу в невесомости. Вообще то датчик был создан для изучения физики элементарных частиц и отреагировал не на звук, а поперечные колебания грунта.
Скорее всего, их создала толпа людей на концерте, которые прыгали и танцевали. Могли сказаться и взрывы пиротехники. Ученые DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron), впрочем, не жаловались, а просто поделились фактом.
Так, опубликовал изображение показаний сейсмометра, обслуживающего источник рентгеновского излучения PETRA III, официальный аккаунт DESY. На самом деле научный прибор был разработан, чтобы противостоять множеству шумов.
А рядом с научным центром находится Volksparkstadion, где проходят концерты. Именно когда фанаты Rammstein сотрясали пол на концертной площадке, сейсмометр и отреагировал.
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